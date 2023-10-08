Астраханец предстанет перед судом по обвинению в убийстве друга

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя города Харабали Астраханской области, обвиняемого в убийстве своего друга, об этом 6 октября сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
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