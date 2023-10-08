smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 492 подписчика

Астраханец предстанет перед судом по обвинению в убийстве друга

Астраханец предстанет перед судом по обвинению в убийстве друга

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя города Харабали Астраханской области, обвиняемого в убийстве своего друга, об этом 6 октября сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх