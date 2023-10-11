Ускорители ракеты SLS для миссии Artemis 2 доставлены на поезде в Kennedy Space Center

Эти массивные сегменты SLS слишком велики для транспортировки другими способами. Ускорители SLS, разработанные компанией Northrop Grumman, состоят из двух полностью собранных и заправленных секций, каждая из которых весит 720 000 кг.
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