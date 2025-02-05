Четверо подростков и ребенок пострадали за сутки в ДТП в Приангарье

3 февраля в Приангарье произошло четыре ДТП, в которых пострадали пятеро несовершеннолетних. Так в Тулуне столкнулись автомобили «Тойота Калдина» и «Тойота Виста», в результате чего четырёхлетний ребёнок из «Тойоты Виста» получил травмы.