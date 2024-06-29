Приставы передали МО РФ более 190 тыс. единиц изъятого имущества

Главный судебный пристав Российской Федерации Дмитрий Аристов проинформировал о том, что оборонному ведомству было передано порядка 190 тысяч различных товаров, которые удалось изъять у нарушавших законодательство граждан.
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