Возгорание русского самолёта после посадки в Анталье 24 ноября: последние новости, что известно

Лайнер вспыхнул после жёсткой посадки, пассажиров эвакуировали по специальным трапам.Происшествие с пассажирским самолётом Sukhoi Superjet 100, принадлежащим компании "Азимут", случилось вечером 24 ноября в международном аэропорту Антальи в Турции.
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