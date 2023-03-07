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Малкольм Брогдон: «Надо было удерживать крупный перевес. Поражение от «Кэвз» – не вина Гранта Уильямса»

Защитник «Бостона» Малкольм Брогдон поддержал форварда Гранта Уильямса, который смазал два штрафных броска на последней секунде матча с «Кливлендом» (114:118 ОТ) при равном счете.

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