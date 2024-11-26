Возможность оплаты проезда виртуальной «Тройкой» появится на 15 станциях МЦД-3

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что до конца этого года на 15 станциях третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) установят 85 турникетов для оплаты проезда виртуальной картой «Тройка».
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