Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Алаев о Fan ID в Кубке: «Мне ничего об этом неизвестно. В теории могут ввести»

Вчера появилась информация о том, что Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Фонбет Кубка России. – Появилась информация, что на играх Кубка России будет использоваться система Fan ID.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх