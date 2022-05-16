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«Арсенал» обшпорился по полной». Линекер о поражении «канониров» от «Ньюкасла»

Гари Линекер иронично отреагировал на поражение «Арсенала» от «Ньюкасла» (0:2). «Арсенал» обшпорился по полной», – написал бывший футболист сборной Англии, отсылая к прозвищу «Тоттенхэма» – «шпоры».

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