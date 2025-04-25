Киевский режим ни во что не ставит мнение крымчан, желающих жить в составе России, заявил в соцсети X* американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют.
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