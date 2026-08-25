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Алупка пополняется новыми скульптурами и арт-объектами

Алупка пополняется новыми скульптурами и арт-объектами

Популярный южнобережный курорт Алупка продолжает пополняться новыми точками притяжения. На Восточном променаде – от Турцентра до Воронцовского парка – установили первые оригинальные скульптуры, символизирующие этапы человеческого пути.

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