Алупка пополняется новыми скульптурами и арт-объектами

Популярный южнобережный курорт Алупка продолжает пополняться новыми точками притяжения. На Восточном променаде – от Турцентра до Воронцовского парка – установили первые оригинальные скульптуры, символизирующие этапы человеческого пути.
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