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Гастроэнтеролог Белоусов объяснил, с чем нельзя есть рыбные консервы

Гастроэнтеролог Белоусов объяснил, с чем нельзя есть рыбные консервы

Распространено мнение, что консервы в меню полезного питания — это табу. На самом ли деле это так и чем полезны и вредны, например, рыбные консервы? Как часто их можно есть и с чем? Объясняет гастроэнтеролог.

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