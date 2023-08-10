Президент США подписал указ, ограничивающий инвестиции резидентов в три сектора китайской экономики

Длительное время обсуждавшаяся американскими законодателями инициатива по ограничению инвестиций в определённые секторы американской промышленности на этой неделе обрела форму президентского указа, который подписал Джозеф Байден (Joseph Biden).
Длительное время обсуждавшаяся американскими законодателями инициатива по ограничению инвестиций в определённые секторы американской промышленности на этой неделе обрела форму президентского указа, который подписал Джозеф Байден (Joseph Biden).
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