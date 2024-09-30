Тысячи новосибирцев пришли помолиться поясу и образу Пресвятой Богородицы

Перед кафедральным Вознесенским собором в воскресное утро немноголюдно. Все: прихожане собора и других приходов, жители ближайших городов, невоцерковленные новосибирцы и немногочисленные представители других конфессий, в ожидании машины со святынями поместились внутри собора.
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