Тысячи новосибирцев пришли помолиться поясу и образу Пресвятой Богородицы

Перед кафедральным Вознесенским собором в воскресное утро немноголюдно. Все: прихожане собора и других приходов, жители ближайших городов, невоцерковленные новосибирцы и немногочисленные представители других конфессий, в ожидании машины со святынями поместились внутри собора.