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Вечерний Новосибирск

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Тысячи новосибирцев пришли помолиться поясу и образу Пресвятой Богородицы

Тысячи новосибирцев пришли помолиться поясу и образу Пресвятой Богородицы

Перед кафедральным Вознесенским собором в воскресное утро немноголюдно. Все: прихожане собора и других приходов, жители ближайших городов, невоцерковленные новосибирцы и немногочисленные представители других конфессий, в ожидании машины со святынями поместились внутри собора.

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