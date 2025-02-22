Офисный раб: 6 рисков сидячей работы назвал врач Банный

Однозначно ответить, сколько времени сидячей работы навредит здоровью, невозможно. Это зависит от множества факторов, включая индивидуальные особенности организма, наличие предрасположенности к определенным заболеваниям, уровень физической активности вне работы, эргономику рабочего места и даже генетику.
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