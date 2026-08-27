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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«По сути Чеферин сказал, что ничего не решает, а его хозяева добро на наш допуск не дали. Эти чиновники закапывают себя». Губерниев о словах главы УЕФА про бан России

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова  Александера Чеферина про отстранение российских команд.

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