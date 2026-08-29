Свыше 300 беспилотников ВСУ сбили ночью над регионами России

Свыше 300 украинских беспилотников перехвачены ночью над 12 российскими регионами и акваториями морей, сообщили в Минобороны РФ.
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