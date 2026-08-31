Савёловский посад
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Савёловский посад

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В Савёловском промоют пешеходные переходы к празднованию Дня города

К празднованию Дня города в Савёловском районе приведут в порядок пешеходные переходы. Коммунальные службы Москвы начали масштабную кампанию по очистке городской инфраструктуры, в которую вошли более 700 подземных и надземных переходов по всей столице.

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