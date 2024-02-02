Эксперт Меркурис: Нуланд совершила бросок в Киев из-за кризиса с главкомом Залужным

Британский аналитик и эксперт Александр Меркурис у себя в блоге на YouTube-канале предположил, что срочный марш-бросок Виктории Нуланд в украинскую столицу вызван обострением отношений между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным.
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