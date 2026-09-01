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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сандерленд» покупает Малика Фофана у «Лиона» за 30 млн евро и бонусы. «Арсенал» интересовался вингером

Малик Фофана перейдет в « Сандерленд ». Английский клуб согласовал с « Лионом » трансфер 21-летнего вингера за 30 миллионов евро и бонусы, сообщает Фабрицио Романо.

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