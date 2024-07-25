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Пресс-секретарь Белого дома поспорила с журналистом из-за здоровья Байдена

Пресс-секретарь Белого дома поспорила с журналистом из-за здоровья Байдена

Вопрос о возможном сокрытии информации об ухудшении когнитивных способностей президента Джо Байдена стал причиной спора между пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер и журналистом Питером Дуси, сообщает Fox News.

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