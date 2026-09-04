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Подземный толчок магнитудой 2,6 зарегистрировали в Республике Алтай

Подземный толчок магнитудой 2,6 зарегистрировали в Республике Алтай

В радиус 50 км от эпицентра попали восемь населенных пунктов Подземный толчок магнитудой 2,6 зарегистрировали днем 3 сентября в Улаганском районе Республики Алтай.

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