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Златоустов день 9 февраля 2024 года: приметы и поверья на сегодня

Златоустов день 9 февраля 2024 года: приметы и поверья на сегодня

Златоустов день 9 февраля 2024 года: приметы и поверья на сегодня Юлия Ермолаева9 февраля 2024 года в Российской Федерации и по всему миру православные христиане отмечают уникальный церковный праздник — память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

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