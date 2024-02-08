Златоустов день 9 февраля 2024 года: приметы и поверья на сегодня Юлия Ермолаева9 февраля 2024 года в Российской Федерации и по всему миру православные христиане отмечают уникальный церковный праздник — память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
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