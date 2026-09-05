Как один постер сделал Ракель Уэлч иконой — и что она сама об этом думала

Ракель Уэлч — актриса с «Золотым глобусом» и двумя бродвейскими сезонами — вошла в историю благодаря фильму, в котором у неё было три реплики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Они контролировал...
- Они контролировал...
- ХЛ Они контролировал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым