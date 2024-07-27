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Царьград

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Отмазаться не получится: О сыне олигарха, избившем полковника МВД в Москве, узнали на самом верху. Первые подробности

Отмазаться не получится: О сыне олигарха, избившем полковника МВД в Москве, узнали на самом верху. Первые подробности

В Москве произошёл резонансный случай. Сын известного олигарха напал на полковника МВД, ударив его по лицу, после чего был скручен и задержан.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
А простого полиционера или человека им бить значит можно?
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12 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Как. Только. Всех. Азиатов. Депортируют. Будет. Порядок. Заодно. И. Думу. Тоже
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11 час.
holms sherlok
всех мажоров надо нагнуть так что-бы никакие связи не помогли. Накосячил - отвечай, нечего за  спину папы-мамы прятаться.
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9 час.

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