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Спички - не игрушка

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У России нет задачи взять Киев – Пегов

У России нет задачи взять Киев – Пегов

Политнавигатор На освобождённых территориях всё ещё много украинских ждунов, на интеграцию которых понадобятся годы.

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Комментарии
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radiofree
Киев мать городов русских,забыли что ли?
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4 час.
Махамбет Толеугазин
А Черчилль был прав. И теперь колбасники вооружают ВСУ и их танки стоят на границе с РФ в Прибалтике.
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4 час.
М
ММ
На территории украины должна быть тотальная декоммунизация! Всё, что дали коммунисты начиная с 1918 года, должно быть изъято. Хата-мазанка, кобыла, телега, огород, свинья- им хватит. Киев окружить, тотально оружие изъять, все коммуникации выключить, разрешить уезжать всем желающим. Наши войска должны стоять на границе с Польшей. Украина должна быть зачищена. Любые бандеровцы должны уничтожаться. Население пусть живет на подножном корму, никаких связей ни с кем. Одесса, Харьков- русские города. Бандеровцев там тотально зачистить. Города присоединить к России. Остальное Дикое поле пусть таковым и остается.
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3 час.

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