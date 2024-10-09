У России нет задачи взять Киев – Пегов

А Черчилль был прав. И теперь колбасники вооружают ВСУ и их танки стоят на границе с РФ в Прибалтике.

М

ММ

На территории украины должна быть тотальная декоммунизация! Всё, что дали коммунисты начиная с 1918 года, должно быть изъято. Хата-мазанка, кобыла, телега, огород, свинья- им хватит. Киев окружить, тотально оружие изъять, все коммуникации выключить, разрешить уезжать всем желающим. Наши войска должны стоять на границе с Польшей. Украина должна быть зачищена. Любые бандеровцы должны уничтожаться. Население пусть живет на подножном корму, никаких связей ни с кем. Одесса, Харьков- русские города. Бандеровцев там тотально зачистить. Города присоединить к России. Остальное Дикое поле пусть таковым и остается.