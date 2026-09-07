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Воронежские новости

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Воронежцам разрешат показывать права инспекторам через MAX

Воронежцам разрешат показывать права инспекторам через MAX

С 8 сентября российские водители смогут предъявлять инспекторам ГАИ водительские права и СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) в электронном виде — с помощью QR-кода в мессенджере MAX.

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