Tesla отзывает 3 млн автомобилей после смертельных аварий

В сентябре 2025 года в Германии водитель и двое детей погибли в Tesla из-за заблокированных дверей. После многочисленных смертельных инцидентов компания отозвала 3 млн машин из Китая.
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