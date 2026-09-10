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Царьград

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Tesla отзывает 3 млн автомобилей после смертельных аварий

Tesla отзывает 3 млн автомобилей после смертельных аварий

В сентябре 2025 года в Германии водитель и двое детей погибли в Tesla из-за заблокированных дверей. После многочисленных смертельных инцидентов компания отозвала 3 млн машин из Китая.

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