В соответствии с информацией, предоставленной Министерством обороны, системы противовоздушной обороны (ПВО) Подмосковья успешно сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Истринским районом.
В Подмосковье силы ПВО сбили украинский дрон
Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Как-то не верится, что эти дроны спкойно летят незамеченными че сотни километров над территорией России... Неужели у нас защищена от них только Москва? Неужели эти дроны запускают с территории России? Может, запускают даже с территории Москвы или Подмосковья?
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