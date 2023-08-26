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В Подмосковье силы ПВО сбили украинский дрон

В Подмосковье силы ПВО сбили украинский дрон

В соответствии с информацией, предоставленной Министерством обороны, системы противовоздушной обороны (ПВО) Подмосковья успешно сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Истринским районом.

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Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Как-то не верится, что эти дроны спкойно летят незамеченными че сотни километров над территорией России... Неужели у нас защищена от них только Москва? Неужели эти дроны запускают с территории России? Может, запускают даже с территории Москвы или Подмосковья?
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