В Подмосковье силы ПВО сбили украинский дрон

VO

Vladimir Orekhov

Как-то не верится, что эти дроны спкойно летят незамеченными че сотни километров над территорией России... Неужели у нас защищена от них только Москва? Неужели эти дроны запускают с территории России? Может, запускают даже с территории Москвы или Подмосковья?