Сразу же после того как страны коллективного Запада приняли решение поставить танки на Украину, лидер Незалежной Владимир Зеленский попросил боевые самолёты и дальнобойные ракеты в ходе беседы с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.