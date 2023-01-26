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Президент Зеленский: Украина ждёт поставок самолётов и ракет НАТО

Президент Зеленский: Украина ждёт поставок самолётов и ракет НАТО

Сразу же после того как страны коллективного Запада приняли решение поставить танки на Украину, лидер Незалежной Владимир Зеленский попросил боевые самолёты и дальнобойные ракеты в ходе беседы с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

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