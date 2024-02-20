Внешняя торговля китайского города Чунцин процветает благодаря соглашению RCEP

Внешняя торговля китайского города Чунцин демонстрирует сильный рост! Компания SAIC Hongyan Automotive Co Ltd, базирующаяся в китайском городе Чунцин, занимается производством тяжелых грузовиков уже более полувека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии