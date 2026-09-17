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Царьград

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B2B-РТС: Закупки в России сократились на 7% в первом полугодии

B2B-РТС: Закупки в России сократились на 7% в первом полугодии

В первой половине 2026 года объем закупок в России снизился на 7% по сравнению с 2025 годом. Основные драйверы: рынок безопасности, IT и медицина.

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