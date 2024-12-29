Fox News включил в ТОП оплошностей 2024 года оговорку Байдена о Зеленском

Оговорка президента США Джо Байдена, отрекомендовавшего Владимира Зеленского как президента России Владимира Путиным, попала в список главных оплошностей американских политиков в 2024 году, 29 декабря передает телеканал Fox News.
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