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Новый Дамаск не хочет портить отношения с Москвой

Новый Дамаск не хочет портить отношения с Москвой

Лидер новой сирийской администрации Ахмед Аль-Шара в интервью телеканалу «Аль-Арабия» выступил с первым официальным комментарием об отношениях с Россией и перспективах сохранения её военных баз в Сирии.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Похоже, что у Ахмеда Аль-Шара присутствует какое-то государственное мышление. Сирия сейчас в жутком состоянии, хуже, чем Россия в 1918 году. На ее территории интервенты и воры всех мастей и наций, а еще бандиты со всего света. Гражданская война продолжается. Экономики нет, страна того и гляди развалится на тысячу маленьких медвежат. В этой ситуации новому правительству, если оно вобще правительство, совершенно не нужно ссориться с любой мировой силой. И с Россией тоже. Чтобы выйти из этой ужасной ситуации, нужен громадный политический талант и готовность к компромиссам. Ничего еще не завершилось. Посмотрим, что получится у новых сирийских властей.
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4 час.
Д
Дмиртрий
Что такое &quot;не портить отношения&quot; в сложившейся ситуации? Поставлены они Турцией. Воевали против Асада, за которого топила Россия.
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2 час.

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