Новый Дамаск не хочет портить отношения с Москвой

Вадим Кузнецов

Похоже, что у Ахмеда Аль-Шара присутствует какое-то государственное мышление. Сирия сейчас в жутком состоянии, хуже, чем Россия в 1918 году. На ее территории интервенты и воры всех мастей и наций, а еще бандиты со всего света. Гражданская война продолжается. Экономики нет, страна того и гляди развалится на тысячу маленьких медвежат. В этой ситуации новому правительству, если оно вобще правительство, совершенно не нужно ссориться с любой мировой силой. И с Россией тоже. Чтобы выйти из этой ужасной ситуации, нужен громадный политический талант и готовность к компромиссам. Ничего еще не завершилось. Посмотрим, что получится у новых сирийских властей.