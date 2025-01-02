У вернувшейся из Таиланда россиянки нашли редкую инфекцию

В Краснодарском крае выявлена инфекция из-за холероподобного вибриона В Красноярском крае зарегистрирован первый случай острой кишечной инфекции, вызванной холероподобным вибрионом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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