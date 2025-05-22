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Атака ВСУ на Подмосковье: Под ударом парк "Патриот"

Атака ВСУ на Подмосковье: Под ударом парк "Патриот"

Под удар ВСУ попал подмосковный парк "Патриот".Подмосковный парк "Патриот" попал под очередной удар Вооружённых сил Украины, пишет глава Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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