Варвара Мясникова: от Анки-пулеметчицы до Феи в «Золушке» после развода с мужем-режиссером

Премьера «Золушки» в мае 1947 года вернула Варваре Мясниковой зрительскую любовь. И почти совпала с разводом: в том же 1947-м от нее ушел режиссер Сергей Васильев — к молодой актрисе Галине Водяницкой.
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