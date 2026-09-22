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Варвара Мясникова: от Анки-пулеметчицы до Феи в «Золушке» после развода с мужем-режиссером

Варвара Мясникова: от Анки-пулеметчицы до Феи в «Золушке» после развода с мужем-режиссером

Премьера «Золушки» в мае 1947 года вернула Варваре Мясниковой зрительскую любовь. И почти совпала с разводом: в том же 1947-м от нее ушел режиссер Сергей Васильев — к молодой актрисе Галине Водяницкой.

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