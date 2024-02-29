Такер Карлсон признался в ненависти к американским лидерам

Global Look Press Вчера 1K прочитали Взявший интервью у президента России Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон заявил, что начал ненавидеть лидеров Соединенных Штатов Америки.
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