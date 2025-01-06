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Кубок короля Саудовской Аравии. 1/4 финала. «Аль-Шабаб» примет «Аль-Фейху», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема во вторник

В понедельник «Аль-Шабаб» примет «Аль-Фейху». Во вторник «Аль-Хилаль» Малкома сыграет дома с «Аль-Иттихадом» Карима Бензема.

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