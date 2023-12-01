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Закон, порядок, государство

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Мед непонятно откуда и сомнительной свежести продавали в Уссурийске

Мед непонятно откуда и сомнительной свежести продавали в Уссурийске

Предпринимателя из Черниговского района Приморья поймали на нарушении при обороте меда. Лабораторные исследования показали, что на полки магазинов поставлен не самый качественный продукт, а данных о его происхождении и вовсе нет.

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