Мед непонятно откуда и сомнительной свежести продавали в Уссурийске

Предпринимателя из Черниговского района Приморья поймали на нарушении при обороте меда. Лабораторные исследования показали, что на полки магазинов поставлен не самый качественный продукт, а данных о его происхождении и вовсе нет.
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