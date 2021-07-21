Израиль обвинил в антисемитизме американского производителя мороженого

Власти Израиля обвинили в антисемитизме американскую компанию Ben & Jerry’s, которая отказалась продавать мороженое «на оккупированных палестинских территориях», передает Reuters.
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