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Царьград

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Обновление списка лекарств: 18 новых препаратов для борьбы с болезнями

Обновление списка лекарств: 18 новых препаратов для борьбы с болезнями

Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарств: добавлено 18 новых препаратов для лечения серьёзных заболеваний.

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