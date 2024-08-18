Поддержали бойкот — лишились работы. HoYoverse выгнала на мороз актеров озвучки, обвинявших студию в расизмеНекоторое время назад в сети разразился скандал, в котором некоторое количество нетакусиков обвиняло HoYoverse в отбеливании чернокожих персонажей, расизме и культурной апроприации.