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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Поддержали бойкот — лишились работы. HoYoverse выгнала на мороз актеров озвучки, ...

Поддержали бойкот — лишились работы. HoYoverse выгнала на мороз актеров озвучки, ...

Поддержали бойкот — лишились работы. HoYoverse выгнала на мороз актеров озвучки, обвинявших студию в расизмеНекоторое время назад в сети разразился скандал, в котором некоторое количество нетакусиков обвиняло HoYoverse в отбеливании чернокожих персонажей, расизме и культурной апроприации.

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