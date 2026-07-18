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Иркутск Сегодня

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330 тысяч за ущерб природе: прокуратура взыскала средства с лесозаготовителя в Приангарье

Иркутская межрайонная природоохранная прокуратура добилась взыскания более 330 тысяч рублей с арендатора лесного участка за рубку 97 деревьев в водоохранной зоне реки Мостырка, сообщили в пресс-службе ведомства.

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