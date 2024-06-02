4 правила подбора выигрышной модели купальника девушке plus size Алёна ЮрьеваЛето — время, когда каждая женщина мечтает о беззаботных днях на пляже, но выбор купальника может оказаться сложным, особенно для тех, кто не соответствует стандартным размерам.