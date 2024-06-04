Этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций состоится в районе Аэропорт

В Москве пройдет региональный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Участникам предстоит продемонстрировать навыки эффективного управления семейным бюджетом и инвестирования, проявить творческие способности, смекалку, сплоченность и взаимовыручку.
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