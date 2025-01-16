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Царьград

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В Красноярском крае 9-летний мальчик погиб после обвала снежной стены

В Красноярском крае 9-летний мальчик погиб после обвала снежной стены

Несчастный случай расследуют краевые следователи.В Красноярском крае произошёл несчастный случай с 9-летним ребёнком.

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