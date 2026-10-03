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Царьград

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Во Владимире 4 октября ожидается туман и заморозки до -1°C

Во Владимире 4 октября ожидается туман и заморозки до -1°C

Днём 4 октября во Владимире потеплеет до +11 градусов, однако ранним утром в низинах возможен туман и заморозки на почве до -1 градуса.

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