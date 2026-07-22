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Царьград

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ЦИК приняла документы девяти партий на выборы в Госдуму 2026 года

ЦИК приняла документы девяти партий на выборы в Госдуму 2026 года

Элла Памфилова сообщила, что девять из одиннадцати партий подали документы в ЦИК на выборы в Госдуму 2026 года, которые пройдут с 18 по 20 сентября.

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