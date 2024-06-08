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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рожков о переходе в ЦСКА: «Каждый мечтает попасть в этот клуб, и я – не исключение. В «Северстали» получал не так много времени, как хотелось бы»

– Как получилось, что перешел в ЦСКА? – Еще год контракта был в Череповце. Однако мы с агентом решили, что нужно двигаться дальше, что-то попробовать новое.

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